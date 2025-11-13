Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Легкодимовой Яны в группе лиц по предварительному сговору.

На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку.