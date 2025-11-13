В Генпрокуратуре дали свое пояснение, сообщает Kazpravda.kz
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Легкодимовой Яны в группе лиц по предварительному сговору.
На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку.
"Правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев для установления тела погибшей. Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства. Согласно требованиям статьи 39 Уголовного кодекса, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами. Человек и жизнь человека являются высшими ценностями Республики Казахстан. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. В связи с этим, прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.