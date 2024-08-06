Пожизненный срок за производство наркотиков могут ввести в Казахстане

Депутаты рассматривают вопрос усиления ответственности за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, в Казахстане отмечается рост числа нарколабораторий. За 7 месяцев этого года ликвидировано 24 подпольных наркопроизводства, которые специализировались исключительно на синтетических наркотиках.

«Только в Алматы установлено 11 таких фактов. Второе место заняла Алматинская область, где наркоборцами ликвидировано семь незаконных производств синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято более 200 кг готовой к употреблению «синтетики» и свыше двух тонн прекурсоров. За последние две недели в Алматы ликвидированы две нарколаборатории», – сообщили в МВД.

Также по данным полиции, в конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки. Они за 800 тыс. тенге арендовали дом в садовом товариществе и организовали производство мефедрона. Все оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговоренных местах-схронах. У «лаборантов» изъято 20 кг готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование.

Через 10 дней был задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше дома, где проживал подозреваемый, изъят мефедрон, прекурсоры, респираторная маска, оборудование для синтеза наркотиков.

Его «виртуальные» кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за килограмм готового наркотика. В настоящее время эксперты оценивают точное количество наркотиков, но уже сейчас ясно, что молодой человек проведет около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере.

Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования.