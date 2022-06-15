Позиции русского языка в Казахстане не изменились – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» ответил на вопрос о месте и роли русского языка в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого, в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается – вопрос другой. В принципе, я знаю на него ответ, но сейчас это не предмет нашей беседы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.

«Я в этом уверен. Что касается количества школ, где идет обучение на русском языке, то они остались в прежнем объеме. Другое дело, и это реальность – возникает все больший спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать. В самом имени нашего государства звучит слово «казах». Мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады», - пояснил Глава государства.

В целом, по его словам, в Казахстане есть четкое понимание, что без русского языка казахам будет очень сложно географически.

«Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы Богом данные друг другу соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом это нужно знать и свой язык», - резюмировал Глава государства.