Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Ловушки для влюбленных» молодые люди решили расставлять в Telegram-канале сайта знакомств. Схема проста: девушка знакомится с мужчиной, а после непродолжительного общения приглашает его к себе домой. «Свидание» прерывает «старший брат» со товарищами. Угрожая расправой, они требуют деньги. Расчет у преступников был на то, что большинство попавших в такую ситуацию постесняются огласки. Но они просчитались. Завладев телефоном одного мужчины, «защитники чести сестры» перевели себе деньги через мобильное приложение. Пострадавший обратился в полицию.

Всех участников преступной схемы задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции ЗКО в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Четверо из пятерых задержанных – студенты колледжей г. Уральска. В их числе и «сестра-невеста». Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

В правоохранительном ведомстве подчеркнули необходимость проявлять осмотрительность при виртуальном общении, и в случае подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в полицию.