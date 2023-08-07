Познакомившийся в Сети с девушкой парень оказался на скамье подсудимых

Знакомство в интернете натолкнуло молодого человека на мысль о мошенничестве в отношении жительницы города Текели, реализовав которую он был передан суду, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на суда области Жетису.

Фото: Kazpravda.kz

​По данным суда, в сентябре прошлого года через приложение «Instagram», подсудимый познакомился с жительницей Текели гр. Н. и получил номер ее мобильного телефона. Около месяца он общался с ней и во время очередного разговора по мобильному телефону, гр. Н. сказала подсудимому А., о том, что ей предстоит сдавать экзамен на повышение квалификации.

Узнав об этом, у подсудимого возник преступный умысел для обогащения. Воспользовавшись доверием новой знакомой, подсудимый А. сказал ей, что знает человека, который поможет ей со сдачей экзамена за 600 тысяч тенге. Н. перевела деньги по указанным счетам подсудимого А. Полученные обманным путем денежные средства А., по информации суда, растратил на свои нужды, причинив ей материальный ущерб.

​​Сообщается, что суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств.

Вместе с тем, по данному делу в отношении потерпевшей было вынесено частное постановление и обращено внимание начальника отдела образования города Текели.

«Установлено, что потерпевшая Н., являясь школьным учителем, незаконно передала 600 000 тенге подсудимому для сдачи экзамена на квалификационный уровень, что явилось одной из причин преступления, совершенного подсуимого А., то есть дача указанных денег со стороны потерпевшей является преступлением. Действия потерпевшей послужили причиной совершения данного преступления», – заключили в суде.

