Автор издания Бактыбай Жайлау – ученый, исследующий жизнь и творчество выдающегося казахского писателя. В своей книге он рассказывает о детстве и юности Абиша Кекилбаева, пути его становления на литературном поприще.

– Для меня было важно заново открыть образ Абиша-ага, показать его интеллектуальные амбиции, сформировавшиеся с детства, его преданность мечте, культуру ответственности перед народом. Я постарался сделать это в легкой читабельной форме, – отмечает Бактыбай Жайлау.

Книга рассчитана на широкий круг читателей: она будет интересна школьникам, студентам, специалистам и всем, кому дорого творчество Абиша Кекилбаева. Стоит отметить, что автору удалось показать своего героя без монументальности и пафоса.

Путь к вершине творчества не был у писателя простым, и в книге показаны разные периоды жизни Кекилбаева.

Читатель знакомится с его родителями – удачно выписаны образы матери и отца, погибшего на войне, совершает путешествие в родной аул Абиша, проживает вместе с ним тяжелое детство в послевоенное время, отправляется в Алма-Ату, где сбылись смелые мечты юноши... Большая ценность книги в том, что образ классика казахской литературы и автора серьезнейших трудов получился теплым, живым, настоящим.

По структуре и стилю книга тоже весьма удачна: главы короткие, сюжетная линия не прерывается, сохранен баланс информации и эмоций. В книге 144 страницы, ее тираж 2 000 экземпляров.

В последние годы наследие Абиша Кекилбаева нуждается в дальнейшей популяризации на массовом уровне. И новая книга стала масштабным трудом, достойным личности героя. Каждый найдет для себя нужное и важное: весь жизненный путь писателя – это пример упорства, мотивации, трудолюбия и огромной любви к своему народу, к Родине.

Молодым нужны герои, но не тяжеловесные, застывшие образы в фундаментальных трудах, а понятные им. Читателям поколений Z и Alpha книги на 300–500 страниц часто тяжело и даже невозможно одолеть. А это издание – легкое, динамичное, художественное. Оно как будто открывает новое дыхание в казахской биографической прозе: современное и стилистически, и концептуально.

Бактыбай Жайлау – в прошлом журналист телеканала «Маңғыстау». Он не только брал интервью у Абиша Кекилбаева, но и тесно общался с ним, под его руководством защитил магистерскую диссертацию на тему «Шешендік сөздер Маңғыстау билері». Сегодня он публикует научные статьи о жизни и творчестве литератора, а также преподает в Yessenov University Абишеведение.

В своей книге автор реализует две миссии: показать Абиша не как «недосягаемого абыза», а как человека, у которого был свой путь, который может пройти любой молодой человек, желающий стать личностью и через познание Абиша прийти к познанию казахского общества и национального самосознания.

Название книги простое, но ее смысл глубок. Пожелаем ей обрести много читателей.