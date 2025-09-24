Фото из архива Ксандры Силантье

Это первое в отечественной литературе практическое пособие для авторов, мечтающих повысить уровень писательского мастерства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Богатый практический опыт редактора, издателя, организатора культурных мероприятий и фестивалей, основателя сообщества «ПИШУЩИЕ» и маркетолога позволил Ксандре Силантье создать книгу, которая предлагает авторам пошаговый план к коммерческому и читательскому успеху. Вопросы писательского мастерства в ней органично переплетаются с базовыми принципами финансовой грамотности и законами маркетинга, что вполне отражает особенности современного литературного процесса.

Называя свою книгу «алхимией слова», Ксандра Силантье помогает начинающим авторам в поисках эффектного названия и создании живых, одухотворенных персонажей, учит их шлифовать литературный стиль и выстраивать продуктивный диалог с читателем.

– 388 страниц алгоритмов, методик, упражнений, тайн, мотивации и разоблачений придают произведению статус первой настольной книги писателя, – отметила Ксандра Силантье.

«Эффект бестселлера» входит в созданную писательницей трилогии научно-популярных монографий «Легендариум». Две другие книги цикла – «РадиоДело» и «Парфюмиста. Гриумар АроМага» – посвящены вопросам медиаискусства и тайнам парфюмерии. Своей трилогией Ксандра Силантье внесла значительный вклад в развитие отечественной нонфикш-литературы и заслужила признание не только в Казахстане, но и за рубежом.