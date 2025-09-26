Учителям продолжали начислять зарплату, несмотря на то, что занятия на дома не проводились
Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ соблюдения требований Трудового и Бюджетного кодексов в сфере инклюзивного образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Анализ показал: в 23 школах занятия на дому 64 детям с особыми образовательными потребностями фактически не проводились, но учителям продолжали начислять зарплату.
Через систему «D.MED» установлено, что эти дети неоднократно проходили длительное лечение в больницах по всей стране, а значит, физически не могли обучаться дома.
Тем не менее, выплаты педагогам шли как за проведённые уроки.
Так, ученик школы №16 почти весь год находился на лечении, но педагоги получили за его «обучение» 319 101 тенге.
Всего незаконно выплачено 4 255 997 тенге.
По акту прокурорского надзора деньги возвращены в бюджет, а 311 работников образования привлечены к дисциплинарной ответственности.