Принятие новой Конституции не повлечет сокращения объема гарантированной медицинской помощи, напротив – источники ее финансирования будут расширены
О грядущих изменениях в Кодекс «О здоровье народа» на заседании Правительства рассказала Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz
Согласно новым нормам, к финансированию бесплатной медпомощи, помимо бюджета, будут привлекаться средства международных организаций и национальных компаний. Страховой пакет ОСМС станет основным инструментом для доступа к высокотехнологичным услугам. При этом неизменным остается гарантированное право каждого гражданина на охрану здоровья и биологическую безопасность.
«Объем гарантированной государством медицинской помощи сохраняется, а права граждан не только не ухудшаются, но получают дополнительное укрепление. Страховой пакет станет эффективным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи», — подчеркнула Аида Балаева.