Принятие новой Конституции не повлечет сокращения объема гарантированной медицинской помощи, напротив – источники ее финансирования будут расширены

О грядущих изменениях в Кодекс «О здоровье народа» на заседании Правительства рассказала Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Согласно новым нормам, к финансированию бесплатной медпомощи, помимо бюджета, будут привлекаться средства международных организаций и национальных компаний. Страховой пакет ОСМС станет основным инструментом для доступа к высокотехнологичным услугам. При этом неизменным остается гарантированное право каждого гражданина на охрану здоровья и биологическую безопасность.