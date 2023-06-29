Права и обязанности водителей электросамокатов закрепили в Казахстане – подписан закон

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане введены понятия «малое электрическое транспортное средство», «электрический самокат».

В законе указаны технические характеристики этих видов транспорта и регламентируется порядок их эксплуатации, закреплены права и обязанности водителей электросамокатов.

Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час.

Также допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

На электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров. На пешеходных переходах и перекрестках водители электросамокатов должны спешиваться.

Текст закона публикуется в печати.