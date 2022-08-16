Правила дорожного движения будут изучать казахстанские школьники

На заседании Правительства РК рассмотрели вопросы подготовки к новому учебному году, передает Kazpravda.kz.

В ходе обсуждения Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил ввести в школьную программу изучение правил дорожного движения.

"Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел поручаю рассмотреть вопрос введения в образовательную программу изучения Правил дорожного движения с привлечением к работе действующих инспекторов", - дал указание глава кабмина.

Как отмечают в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, в Казахстане растет число ДТП с участием детей.

Так, количество смертей на дорогах несовершеннолетних только за 4 месяца прошлого года увеличилось с 699 до 856 и составило 15,8% от общего количества пострадавших.