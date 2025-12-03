Комплекс изменений направлен на повышение безопасности на дорогах и регулирование деятельности операторов проката электрических самокатов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сдающих электросамокаты в аренду, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности на каждый самокат. Об этом стало известно на сегодняшнем пленарном заседании Мажилиса.

Также будет установлен порядок учёта и присвоения регистрационных номеров таким самокатам.

Для арендодателей предусматривается ответственность за допуск к управлению электрическим самокатом лица, не имеющего права управления транспортным средством либо лишённого такого права.