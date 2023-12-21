Правила использования пиротехники напомнили в МЧС

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Спасатели призывают казахстанцев к максимальной осторожности при запуске фейерверков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как известно, основу петард составляют взрывоопасные смеси. Поэтому эта продукция требует особой бдительности при обращении.

Спасатели отмечают, что большинство бытовой пиротехники имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны может достигать до 60-ти метров. Опасными бывают даже бенгальские огни и «бомбочки», если поджигаются близко от легковоспламеняющихся предметов.

"При покупке пиротехники обязательно проверьте срок годности и состояние упаковки. Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на продажу данной продукции. Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено, нарушение этого требования может привести к несчастным случаям или пожару", - напоминают в МЧС.

При использовании пиротехники запрещается:

- использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, квартирах, запускать фейерверки с балконов и лоджий;

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах и возле открытого огня;

- запускать изделия с рук и подходить к ним ранее, чем через 5 минут после прекращения их работы;

- держать фитиль во время зажигания около лица (необходимо поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки);

- использовать пиротехнику при сильном ветре;

- направлять фейерверки на людей, животных, автомобили.

Площадка для запуска

«Главное – выбрать правильную площадку и учесть погодные условия для безопасного запуска фейерверка. Площадка должна быть не меньше 50х50 метров, очищенная от горючих и склонных к возгоранию предметов, в том числе от стогов сена, построек, домов. Запускать пиротехнику должны взрослые. Ни в коем случае не доверяйте запуск детям», — предупредили в ведомстве.

 

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