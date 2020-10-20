Правила траты денег ФСМС на непредвиденные расходы обновили в Казахстане

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства от 14 октября 2020 года №661 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №915 "Об утверждении Правил формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №915 "Об утверждении Правил формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №68-69-70, ст. 426) следующее изменение:
Правила формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин
Приложение 1
Приложение 2
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №915 "Об утверждении Правил формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №68-69-70, ст. 426) следующее изменение:
Правила формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин
Приложение 1
Приложение 2