Правила траты денег ФСМС на непредвиденные расходы обновили в Казахстане

Экономика
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства от 14 октября 2020 года №661 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №915 "Об утверждении Правил формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года №915 "Об утверждении Правил формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №68-69-70, ст. 426) следующее изменение:

Правила формирования и использования резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин

Приложение 1

Приложение 2

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