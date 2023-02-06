Правительственная группа встретилась с владельцами тепличных хозяйств Туркестанской области

Правительство, Экономика, Сельское хозяйство
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В области 170 хозяйств на 46 га недавно пострадали из-за обильного снегопада и перебоев с топливом.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Правительственная группа во главе с заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным посетила с рабочей поездкой Сарыагашский район Туркестанской области, где обсудили с земледельцами ситуацию с развитием тепличных хозяйств региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Туркестанская область является одним из ведущих регионов страны по производству тепличных овощей. На долю области, по данным статистики, приходится 67% теплиц республики (это теплицы общей площадью 844 га). Из них 170 хозяйств на 46 га недавно пострадали из-за обильного снегопада и перебоев с топливом.

Наиболее востребованными овощами – огурцами и помидорами – было засеяно 1,3 га. Как оказалось, 94% не выдержавших обильной массы снега теплиц были легкой конструкции, построенные вручную самими фермерами. Как отметили земледельцы, хозяева строят их как можно дешевле, чтобы быстрее окупить расходы. Также они высказали мнение, что при стабильной поддержке государства или длинных кредитах под низкий процент фермеры смогут строить теплицы по требуемым стандартам и технологиям.

Сейчас оперативными мерами поддержки пострадавших хозяйств занимается акимат Туркестанской области, разработкой будущих системных мер - Правительство.

«Мы приехали к вам от имени Правительства, чтобы вместе решить, как дальше будет развиваться тепличная отрасль. С нами также приехали специалисты из Узбекистана, которые готовы поделиться своим опытом, технологиями и другими вопросами содержания теплиц. Первое – государству нужен результат. Субсидии тепличным хозяйствам были и раньше, но пользы это приносило мало: теплицы числились как действующие, но ничего не производили. Если государство дает субсидии, то взамен вы должны продавать достаточно овощей на внутренний рынок и по рыночной цене. Второе – сертификация. Для того, чтобы в будущем получать субсидии, теплица должна будет соответствовать стандартам производства. Для этого будет принят национальный стандарт для теплиц. Соответствующее поручение уже дано Комитету технического регулирования и метрологии. Вам также предлагаем принять активное участие в разработке этого стандарта, помочь знаниями на практике. И третье, по углю - представитель Мининдустрии озвучит решения, которые помогут в дальнейшем избежать таких чрезвычайных ситуаций, как в этом году», - обратился к участникам встречи Серик Жумангарин.

Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек рассказал, что через Агрокредитую корпорацию направлено 140 млрд тенге на финансирование весенне-полевых работ, сейчас ведется работа по включению теплиц в направление финансирования по этой программе. После внесения соответствующих изменений в условия программы тепличники также смогут получать кредиты, не превышающие 5%.

«Сейчас мы рассматриваем варианты по субсидированию теплиц, но в основе будут учитываться расходы на электроэнергию и газ. По остальным направлениям меры поддержки уже имеются, государство субсидирует половину затрат на семена, удобрения, средства защиты растений. Также будем разрабатывать стандарт для теплиц. Все, кто будет соответствовать требованиям стандарта и примет встречные обязательства, будут получать субсидии», - отметил он.  

Председатель национального объединения производителей хлопка и земледельцев Данияр Калтаев заявил, что тепличники  готовы оформить все необходимые документы.

«Нам выгодно получать погектарные субсидии, раньше мы по этой схеме и работали. Как в 2018 году отменили субсидии, постройка теплиц встала. Мы готовы пройти сертификацию. Наши предложения: в межсезонье не бывает угля, а если есть, то плохого качества. У тепличников нет денег заблаговременно закупать уголь, нет места, чтобы его хранить в достаточном количестве. И это все приводит к неконкурентоспособности нашей продукции. Просим  Министерство индустрии и инфраструктурного развития, АО НК «КТЖ» заблаговременно поставлять нам социальный уголь», — сказал Калтаев.

Руководитель угольной промышленности Комитета индустриального развития МИИР РК Жанат Игисинов предложил для своевременного  обеспечения углем тепличных хозяйств региона провести переговоры с ключевыми угледобывающими предприятиями страны и заключить договоры по поставке угля непосредственно с угольных разрезов.

«Со своей стороны Мининдустрии готово оказать содействие в проведении переговоров с угледобывающими компаниями по поставке угля. Только все нужно делать заранее, а не с наступлением холодов. Уголь не теряет своих свойств от условий хранения», — подчеркнул он.  

По итогам встречи большинство участников согласились с тем, что сертификация, стандартизация и планирование тепличного производства нужны. Малым хозяйствам, которые не смогут в одиночку пройти сертификацию, следует объединяться в кооперативы.

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