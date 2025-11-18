Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, акимата Туркестанской области.

Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и психологическую. Акимату поручено оказать содействие в организации похорон погибших в результате пожара. По итогам расследования будут приняты дополнительные решения.

Работа комиссии находится на особом контроле.

Сегодня рано утром, 18 ноября, в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме.

По информации ДЧС региона, ко времени прибытия пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнем. Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв. м. Эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.