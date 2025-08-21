Правительственные рабочие группы проверили подготовку к отопительному сезону в двух областях

В рамках исполнения поручений Президента Правительство продолжает комплексную проверку хода подготовки регионов к предстоящему отопительному сезону

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова в Костанайской и Атырауской областях проведена инспекция объектов тепло и энергоснабжения. Правительственные рабочие группы, состоящие из региональных инспекторов и советников Премьер-министра Нурлана Уранхаева и Ералы Тугжанова ознакомились с состоянием коммунальных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Рудном и Костанае ремонтные работы на ТЭЦ, теплоэлектроцентралях и сетях ведутся в плановом режиме и близятся к завершению. Продолжается реконструкция водоочистных сооружений Костаная.

В Атырауской области готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 80%, объектов образования – 96%, здравоохранения – 90%. Из 723 котельных к сезону готовы 593 (82%). На Атырауской ТЭЦ ремонт тепло- и турбоагрегатов ведется в соответствии с графиком и  завершится до конца сентября. При этом общая протяженность теплосетей областного центра составляет 601 км, в среднем износ – 52%. Основным коммунальным предприятием разработан план по ремонту сетей до 2030 года.

Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства, отметили в пресс-службе.

