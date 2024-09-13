Правительство выделило более полумиллиарда тенге на прогнозирование паводков

Правительство , Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Из резерва правительства выделено порядка 576 млн тенге на проведение батиметрических исследований. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РК Олжасом Бектеновым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Выделенные средства предназначены для министерства водных ресурсов и ирригации. Основная часть финансирования будет направлена на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований. В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу «Су метрология» РГП на ПХВ «Казводхоз» на проведение батиметрических съемок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны.

Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения. Полученные данные будут переданы в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» для включения в информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.

#паводки #Правительство

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