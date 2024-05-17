Правительство направит свыше 4,8 млрд тенге на инженерные сети в Жезказгане

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств на соответствующие работы в Жезказгане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, акимату области Ұлытау будет перечислено свыше 4,8 млрд тенге из резерва правительства РК для строительства канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района города Жезказган.

После обретения статуса областного центра в городе началось динамичное развитие Западного района. Там уже стартовало строительство новых жилых домов и ряда социальных объектов, в том числе комфортной школы на 1,2 тыс. мест (ввод планируется до конца 2024 года). Своевременная прокладка необходимых инженерных коммуникаций позволит обеспечить полноценный запуск всех намеченных объектов.  

Стоит отметить, что в целом в области Ұлытау идет планомерная работа по реконструкции и снижению износа коммунальных сетей. За последнее время достигнуты следующие результаты: по водопроводным сетям протяженностью свыше 1314 км износ снижен с 56,5 до 51,2%, по сетям водоотведения (539 км) – с 74,6 до 71,2%, по сетям теплоснабжения (639 км) – с 60 до 58%.

Комплексная работа по оздоровлению жилищно-коммунального сектора проводится во всех регионах республики и находится на личном контроле руководства правительства РК. 

#Правительство #ЖКХ #Жезказган

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