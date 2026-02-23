Из резерва Правительства выделяется более 40,7 млрд тенге на проведение комплексных геологоразведочных работ в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства будут направлены на начало реализации 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000 второго поколения (ГС2-50). Работы охватят порядка 100 тыс. кв. км со средней площадью одного участка около 5 тыс. кв. км.

Программа ГС2-50 предусматривает применение современных геофизических, дистанционных и геохимических методов исследований, а также глубокой цифровой обработки данных. Это позволит сформировать актуальные геологические карты и выявить перспективные участки.

В этом году запланированы аэрогеофизические и полевые работы, включая геохимию, проходку шурфов и канав. По итогам полевого сезона будет проведен предварительный лабораторный анализ проб.

Особое внимание уделяется специализированному изучению выявленных и ранее известных рудных зон и перспективных площадей, а также оценке рудных полей с подсчетом прогнозных ресурсов. Полученные результаты станут основанием для постановки детальных поисковых и разведочных работ.

Геологическая съемка охватит территории Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также областей Абай, Ұлытау.

Также предусмотрена реализация 6 проектов сейсморазведочных работ 2D на территории Шу-Сарысуйского и Северо-Торгайского малоизученных нефтегазоперспективных осадочных бассейнов. В настоящее время уровень их геологической изученности не обеспечивает достоверную оценку нефтегазоносности и ресурсного потенциала углеводородов. Проведение сейсморазведки позволит выявить структуры, перспективные для локализации залежей нефти и газа, а также оценить их потенциальные объемы.

Все проекты планируется завершить до конца 2028 года. В целом за трехлетний период на государственное геологическое изучение предусмотрено порядка 240 млрд тенге или $500 млн.