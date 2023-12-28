Правительство определило приоритеты в работе для достижения двукратного роста экономики Казахстана

В интервью телеканалу «24KZ» премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, какие меры будет принимать правительство для достижения роста экономики в 2 раза в среднесрочной перспективе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Глава правительства напомнил, что в своем послании глава государства дал конкретные поручения по переходу на новую экономическую модель.

«Перед правительством поставлена большая задача по увеличению национальной экономики в 2 раза до 2029 года. В этой связи мы продолжим работу по стимулированию экономической активности в стране. Еще больше снизим инфляцию и обеспечим макроэкономическую стабильность», — сказал Алихан Смаилов.

Наряду с этим будут созданы необходимые условия для придания дополнительного импульса развитию малого и среднего бизнеса.

Предусматривается также реализация мер по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.

«Ежегодно мы планируем привлекать не менее $25 млрд прямых иностранных инвестиций. В дальнейшем будет реализован Общенациональный пул инвестиционных проектов. Благодаря этому будет создано более 160 тысяч новых рабочих мест», — отметил премьер-министр.

По его словам, особое внимание планируется уделить увеличению объемов обрабатывающей промышленности.