Правительство приоритетно будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции

Вопросы увеличения доли переработанной продукции в АПК рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Участники обсудили меры по повышению производительности в сельском хозяйстве, запуску новых импортозамещающих инвестпроектов, а также вопросы льготного кредитования, субсидирования, проведения весенне-полевых работ и ряд других, сообщает сайт Кабмина РК.

Было отмечено, что приоритет в ближайшие годы будет отдаваться проектам по переработке мяса, зерна, молока и другого сырья. В частности, продолжится тиражирование успешного опыта СКО по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК.

Премьер подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать комплексную поддержку развитию сельского хозяйства. Среди ключевых целей – увеличение производства качественных продуктов питания и создание новых рабочих мест.

Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал усилить контроль за эффективностью использования средств, выделяемых государством. Это в том числе касается задействования имеющихся резервов, выработки новых подходов к субсидированию, качественного отбора проектов и соблюдения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей.

По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд рабочих поручений.