Правительство Узбекистана ушло в отставку

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Прежнее правительство продолжит свою работу до формирования нового состава Кабмина

Фото: Gazeta.uz

Кабинет министров Узбекистана объявил о сложении полномочий перед вновь избранным Олий Мажлисом (парламентом). Постановление об этом сегодня, 19 ноября, подписал премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz

На основании указа президента действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабмина, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы правительства, объявил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.

После выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом (по статье 116 Конституции и статье 7 закона о Кабинете министров). Это стандартная процедура, направленная на перезапуск исполнительной власти после обновления законодательного органа.

В течение месяца после формирования нового парламента президент Узбекистана после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Законодательной палаты.

Кандидат представляет программу действий Кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов Законодательной палаты.

После одобрения премьер-министра начинается формирование нового состава правительства.

Члены Кабинета министров (заместители премьер-министра и министры) назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины голосов депутатов.

Не всегда после выборов происходит полная замена всех министров. Часто многие министры остаются на своих должностях, особенно если их работа была оценена положительно и они соответствуют политическому курсу нового правительства.

Тем не менее, некоторые министры могут быть заменены в зависимости от политических приоритетов и задач, стоящих перед новым составом парламента и правительства.

После прошлых выборов в 2020 году депутаты одобрили кандидатуры всех 35 представленных министров и вице-премьеров, напомнили в Gazeta.uz

#Узбекистан #Правительство #отставка

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