Право на помощь

Под председательством замес­тителя руководителя Админист­рации Президента РК Ержана Жиенбаева состоялось заседание Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан.

На прошедшем в Нур-Султане заседании рассмотрен вопрос, касающийся реализации права осужденных, в том числе относительно длительных сроков наказания, на психологическую и медицинскую помощь. В ходе обсуждения заслушаны информация министра внутренних дел, мнения членов совета по правовой политике и министра здравоохранения.

Рекомендации совета по правовой политике будут учтены в ходе дальнейшего совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в Респуб­лике Казахстан.