Свежий выпуск Право на помощь 24 июня 2022 г. 0:00 Инесса Маржанова Под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РК Ержана Жиенбаева состоялось заседание Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан. На прошедшем в Нур-Султане заседании рассмотрен вопрос, касающийся реализации права осужденных, в том числе относительно длительных сроков наказания, на психологическую и медицинскую помощь. В ходе обсуждения заслушаны информация министра внутренних дел, мнения членов совета по правовой политике и министра здравоохранения. Рекомендации совета по правовой политике будут учтены в ходе дальнейшего совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в Республике Казахстан.