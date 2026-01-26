На третьем заседании Конституционной комиссии профессор КазНУ имени Аль-Фараби, доктор юридических наук Еркин Дуйсенов обозначил три ключевых подхода к корректировкам разделов об общих положениях и в разделы, касающихся прав и свобод человека, сообщает Kazpravda.kz
По словам Дуйсенова, принципиально важным является переименование раздела «Общие положения» в «Основы конституционного строя».
«Полностью поддерживаю переименование раздела «Общие положения» в «Основы конституционного строя». Данный раздел о фундаменте государственности Казахстана, поэтому мы должны не только возвышать принципы и подходы казахстанской государственности, но и формировать ясное правосознание граждан через четкие конституционно-правовые посылы», – отметил он.
Вторым важным уточнением Еркин Дуйсенов назвал уточнение формулировки права на труд.
«Поддерживаю предложенное уточнение об указании права на труд, а не на свободу труда. Это соответствует ратифицированному Казахстаном Международному Пакту об экономических, социальных и культурных правах. Другие государства-участники признают именно право на труд каждого человека», – поделился спикер.
Кроме того, спикер поддержал закрепление в Конституции нормы о браке.
«Поддерживаю введение нормы о том, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом. Такой подход соответствует политике светского государства, равенства и недискриминации, а также духовно-нравственному коду нашей нации», – подчеркнул Еркин Дуйсенов.