На третьем заседании Конституционной комиссии, состоявшемся 26 января 2026 года, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев выступил касательно предложений по усилению защиты фундаментальных прав и свобод человека, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что поддержка инициатив по закреплению абсолютного права на жизнь отражает важные ценности современного казахстанского государства.

«Мы просили, насколько это возможно, абсолютизировать право на жизнь. Вне всяких сомнений, многие именитые эксперты, в том числе международные, скажут: «Браво!» — подчеркнул Ластаев.

По его словам, закрепление абсолютности этого права в Конституции означает не только отказ от смертной казни, но и обязательную защиту жизни граждан в любых ситуациях – при аварии, болезни или нападении.

Ластаев также отметил, что предложения о переносе гарантий справедливого суда в раздел фундаментальных прав человека соответствуют национальным ценностям и историческому опыту Казахстана. Он напомнил, что принципы справедливого судопроизводства существовали еще со времен суда биев и традиционно защищали достоинство, личную свободу и неприкосновенность частной жизни граждан.

«Закрепляя эти принципы среди основных прав человека, мы отражаем в Конституции наши национальные ценности и даже исторический опыт», – добавил омбудсмен.

Кроме того, Ластаев поддержал переименование седьмого раздела Конституции, подчеркнув, что изменения усиливают акцент на защите прав человека. Он выразил уверенность, что закрепление этих норм в обновленной редакции Конституции подтвердит: человек, его права и свободы — высшая ценность для Казахстана.