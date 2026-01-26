Право на жизнь и справедливый суд станут фундаментом обновлённой Конституции – Ластаев

Конституционная реформа
146

На третьем заседании Конституционной комиссии, состоявшемся 26 января 2026 года, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев выступил касательно предложений по усилению защиты фундаментальных прав и свобод человека, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что поддержка инициатив по закреплению абсолютного права на жизнь отражает важные ценности современного казахстанского государства.

«Мы просили, насколько это возможно, абсолютизировать право на жизнь. Вне всяких сомнений, многие именитые эксперты, в том числе международные, скажут: «Браво!» — подчеркнул Ластаев.

По его словам, закрепление абсолютности этого права в Конституции означает не только отказ от смертной казни, но и обязательную защиту жизни граждан в любых ситуациях – при аварии, болезни или нападении.

Ластаев также отметил, что предложения о переносе гарантий справедливого суда в раздел фундаментальных прав человека соответствуют национальным ценностям и историческому опыту Казахстана. Он напомнил, что принципы справедливого судопроизводства существовали еще со времен суда биев и традиционно защищали достоинство, личную свободу и неприкосновенность частной жизни граждан.

«Закрепляя эти принципы среди основных прав человека, мы отражаем в Конституции наши национальные ценности и даже исторический опыт», – добавил омбудсмен.

Кроме того, Ластаев поддержал переименование седьмого раздела Конституции, подчеркнув, что изменения усиливают акцент на защите прав человека. Он выразил уверенность, что закрепление этих норм в обновленной редакции Конституции подтвердит: человек, его права и свободы — высшая ценность для Казахстана.

#реформа #конституция #Ластаев

Популярное

Все
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Глава государства провел совещание в Генеральной прокуратуре
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
КНБ пресек схему фиктивного производства медоборудования в «OrdaMed»
Цена на золото побила новый рекорд
Более 1 млн домов остались без электричества в США из-за снежной бури
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

«Право на труд» вместо прежней «свободы труда» – известный …
Бекзат Алтынбеков: Конституционная реформа — это новый вект…
Гарантии свободы слова и мирные собрания сохраняются – депу…
Депутат Пономарев: Закрепляя в Конституции «Таза Қазақстан»…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]