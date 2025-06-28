Правовое равенство и справедливость

Закон и Порядок
94
Марк Касымов

Тематическая линия, посвященная правам граждан с ограниченными возможностями, также вошла в Неделю «Закон и Порядок».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам члена экспертного пула, руководителя отдела традиционной казахской культуры НИИ культурного наследия при Национальном музее РК Ардаби Маулета, предоставление юридической помощи людям с инвалидностью – это важнейшая и неотъемлемая часть обеспечения законности и правопорядка. Именно такая работа обеспечивает правовое равенство и справедливость, ведь люди с инвалидностью – одна из социально уязвимых групп в обществе. Их права часто нарушаются в таких сферах, как доступ к социальным услугам, образование, трудоустройство, получение жилья, медицинская помощь...

– Юридическая помощь является важнейшим инструментом для защиты прав людей с инвалидностью, – отмечает Ардаби Маулет. – Благодаря ей они могут отстаивать справедливость. Многие из них не обладают достаточной осведомленностью о своих правах и через такую поддержку получают необходимые знания, узнают о доступных правовых механизмах и учатся защищать себя от нарушений закона.

Люди с инвалидностью часто сталкиваются с физическими, информационными и бюрократическими препятствиями. Например, не могут самостоятельно добраться до суда или госучреж­дения, испытывают трудности при написании заявлений или сборе документов. В таких ситуа­циях юрист выступает в роли посредника или помощника. Так формируется социальная интеграция. Это повышает их социальный статус, создает равные возможности, способствует борьбе с дискриминацией.

Предоставление информационной поддержки и юридической помощи людям с инвалидностью – это не просто социальная поддержка, а гарантия прав человека, возможность их социальной адаптации и активного участия в жизни общества, один из показателей верховенства закона, основа построения инклюзивного общества.

В 2024 году более 60 тыс. граж­дан с инвалидностью в Казахстане обратились за правовой консультацией. Благодаря работе мобильных групп, проведению семинаров, развитию онлайн-платформ и волонтерских инициатив наблюдается положительная динамика: все больше людей не только узнают о своих правах, но и получают реальные инструменты для их защиты. Это свидетельствует о росте правовой грамотности и повышении уровня гражданской активности среди людей с ограниченными возможностями.

#инвалидность #закон и порядок #юрпомощь

Популярное

Все
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
«Тұмар» называет победителей
Казахстан и Монголия нацелены на укрепление взаимодействия
Вода придет на поля
Пример служения Отечеству
Награда за профессионализм
Елена Брусиловская: Мы работаем для людей
Газета как традиция
Родители – главная ролевая модель для ребенка
Законодательная поддержка реформ
Задача – наращивать показатели
Информационное крыло Ассамблеи народа Казахстана
Правовое равенство и справедливость
Вызовы современности: милитаризация и ядерная безопасность
Обеспечить контрольную функцию на территории
Высадить легко, да вырастить непросто
Незаконно ловили судака
Распоряжение
В спектакле «Чтобы помнили» участвовали молодые артисты из разных стран
Они – источник вдохновения!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Видеть в повседневном вечное
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
Королеву красоты выберут ночью и под землей
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Незаконно ловили судака
Родители – главная ролевая модель для ребенка
В Зеренде за счет возвращенных активов открыли ДЮСШ
Антикор объявил конкурс видеороликов к 30-летию Конституции…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]