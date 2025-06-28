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По словам члена экспертного пула, руководителя отдела традиционной казахской культуры НИИ культурного наследия при Национальном музее РК Ардаби Маулета, предоставление юридической помощи людям с инвалидностью – это важнейшая и неотъемлемая часть обеспечения законности и правопорядка. Именно такая работа обеспечивает правовое равенство и справедливость, ведь люди с инвалидностью – одна из социально уязвимых групп в обществе. Их права часто нарушаются в таких сферах, как доступ к социальным услугам, образование, трудоустройство, получение жилья, медицинская помощь...

– Юридическая помощь является важнейшим инструментом для защиты прав людей с инвалидностью, – отмечает Ардаби Маулет. – Благодаря ей они могут отстаивать справедливость. Многие из них не обладают достаточной осведомленностью о своих правах и через такую поддержку получают необходимые знания, узнают о доступных правовых механизмах и учатся защищать себя от нарушений закона.

Люди с инвалидностью часто сталкиваются с физическими, информационными и бюрократическими препятствиями. Например, не могут самостоятельно добраться до суда или госучреж­дения, испытывают трудности при написании заявлений или сборе документов. В таких ситуа­циях юрист выступает в роли посредника или помощника. Так формируется социальная интеграция. Это повышает их социальный статус, создает равные возможности, способствует борьбе с дискриминацией.

Предоставление информационной поддержки и юридической помощи людям с инвалидностью – это не просто социальная поддержка, а гарантия прав человека, возможность их социальной адаптации и активного участия в жизни общества, один из показателей верховенства закона, основа построения инклюзивного общества.

В 2024 году более 60 тыс. граж­дан с инвалидностью в Казахстане обратились за правовой консультацией. Благодаря работе мобильных групп, проведению семинаров, развитию онлайн-платформ и волонтерских инициатив наблюдается положительная динамика: все больше людей не только узнают о своих правах, но и получают реальные инструменты для их защиты. Это свидетельствует о росте правовой грамотности и повышении уровня гражданской активности среди людей с ограниченными возможностями.