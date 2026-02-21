Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Значение Конституционной реформы 2026 года для модернизации полити­ческой системы страны обсудили в Астане на экспертной встрече, организованной Институтом законодательства и правовой информации Министерства юстиции совместно с Национальной академической библиотекой.

Модератор дискуссии депутат Мажилиса Парламента и член Конституционной комиссии Марат Башимов подчеркнул, что сейчас по всей стране проводятся подобные мероприятия. Их цель – не только разъяснение внесенных в Основной закон новшеств, но и получение обратной связи от граждан, экспертного и научного сообщества.

Это особенно важно потому, что изменения в Конституцию затрагивают абсолютно каждого жителя страны, носят масштабный и системный характер. Нынешняя реформа, как подчеркнул министр юстиции Ерлан Сарсембаев, по сути своей перезагружает всю государственную матрицу, выстраи­вая более устойчивую, сбалансированную и ориентированную на граждан публичную модель государственной власти.

– Ключевое значение имеет развитие принципа народовластия, – акцентировал глава Минюста. – Народ закрепляется как носитель государственной власти и суверенитета. Данный тезис прямо указан в начальных статьях проекта Конституции. В случае принятия документа нашим народом 15 марта на республиканском референдуме эта норма станет обязательной. В этой логике референдум – основной инструмент прямого волеизъявления граждан, выводящий участие народа в управлении государством на качественно новый уровень. Одновременно формируется четкая архитектура народного представительства. Особое место в этой системе занимает Курултай. Но наряду с ним Қазақстан Халық кеңесі станет высшим консультативным органом, который в случае принятия Конституции будет обладать правом законодательной инициативы. Это качественно новый этап институционального укрепления участия общества в правотворчестве.

По словам Ерлана Сарсембаева, таким образом формируется беспрецедентная система участия народа в управлении государством, сочетающая прямые и представительские формы демократии. При этом изменения в системе государственной власти последовательно развивают формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Он также обратил внимание на значительное усиление правозащитного потенциала Конституции. В новой редакции закрепляются дополнительные гарантии личной свободы, защиты частной собственности, презумпции невиновности и справедливого правосудия. Все это, подчеркнул министр юстиции, формирует человекоцентричную модель правового государства, обеспечивающую справедливый баланс интересов личности, общества и государства.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев со своей стороны также акцентировал: идеи человекоцентричности и приоритета прав человека пронизывают буквально всю Конституцию – они встраиваются во все основные общественные институты, определяют ориентиры для государства и граждан.

– В преамбуле впервые в истории нашей страны декларируется неукос­нительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Такая же норма закреплена как один из главных принципов государства в статье 3 проекта. Главенствующую роль прав человека подчеркивает переименование второго раздела Основного закона. Если в действующей редакции этот раздел называется «Человек и гражданин», то в новой он получил название «Основные права, свободы и обязанности». Статья 15 признает права и свободы человека неотъемлемыми и неотчуждаемыми. Государство обязано их признавать и защищать. Ряд фундаментальных прав в проекте Основного закона значительно усилен, – перечислил омбудсмен.

В целом, подчеркнул он, подготовленный Конституционной комиссией проект документа учитывает фундаментальные международные стандарты, национальное своеобразие и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства, в том числе конституционного.

Депутат Мажилиса, член Конституционной комиссии Магеррам Магеррамов сделал акцент на одной из самых больших новелл Конституции – это создание Курултая.

– Такой парламент, его формирование на пропорциональной основе запустят процесс качественно новой политической дискуссии, а также сподвигнут политические партии к активному поиску новых форм диалога с потенциальными сторонниками и более тонкому учету социально-экономических и культурных запросов граждан. Пропорциональная избирательная система в однопалатном парламенте – это, безусловно, усиление политических партий, их влияния на государственную политику, а также показатель представительной демократии и устойчивости политической системы, – отметил он.

В ходе дискуссии выступили представители госструктур, экс­пертного и научного сообщества, которые делились мнениями как о конституционной реформе в целом, так и об отдельных новеллах в новой редакции Основного закона.

Как подчеркивали участники встречи, широкое обсуждение и разъяснение конституционных новелл необходимо, потому что содействует правильному пониманию буквы и духа проекта новой Конституции и поможет гражданам сделать осознанный выбор на референдуме 15 марта.