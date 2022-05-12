Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил участников Великой Отечественной войны

с 77-й годовщиной Дня Победы.

– Поздравляю с Днем Победы! Этот великий праздник дорог каждому из нас. Благодаря самоотверженности и героичес­кому подвигу наших предков в стране царят мир и спокойствие, – сказал аким на встрече с ветеранами.

Василию Антоновичу Сердюкову в этом году исполнится 96 лет. Во время войны он участвовал в освобождении Минска, Варшавы, Познани и других городов. Затем работал на железнодорожной станции. Благодаря своему профессионализму занимал руководящие должности и внес неоценимый вклад в развитие железнодорожного транспорта.

На железной дороге работал после войны и Михаил Василь­евич Калинин, строил такие значимые объекты города, как Дворец целинников, первый стадион, ТЭЦ, аэропорт. В начале 1940-х годов он готовился стать шахтером, но ушел в самое пекло войны минометчиком. Был командиром роты. Прошел Украину, Румынию, Молдавию, Чехию, Польшу, Венгрию.

Рзагулу Байкешеву почти 99! Ветеран принимал участие в боях при освобождении Польши, Венгрии, Румынии. После войны трудился экспедитором в селе Рождественка Акмолинской области.

– У каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны, своя история, наполненная как горестью, так и радостями. Их сложный, но в то же время отважный путь, несгибаемая воля – пример для всех поколений. Наш долг заботиться, чтить память и отдавать дань уважения нашим героям, – отметил Алтай Кульгинов.

В этот день аким столицы вмес­те с министром обороны Русланом Жаксылыковым также принял участие в церемонии возложения цветов.