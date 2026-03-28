В торжественной обстановке ключи от квартир им вручил аким области Нариман Турегалиев. Он подчеркнул, что обеспечение населения области жильем – одно из приоритетных направлений государственной политики.

– С 2023 года на жилищное строительство в области выделено 63 миллиарда тенге, введено в эксплуатацию 3 698 квартир. За последние три года только в селах, исключая районные центры, жилье получили 1 733 семьи. Новое жилье – это начало новой жизни. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и уют! – пожелал глава региона.

Счастливые улыбки, теплые поз­дравления друзей и близких – этот праздник запомнится надолго. Мама четверых детей Ляззат Каримова ждала свое жилье 18 лет. В новой трехкомнатной квартире она будет проживать с тремя младшими детьми. Старшая дочь уже замужем, живет отдельно.

Жанайым Сисенгалиева вместе с суп­ругом и тремя детьми тоже получила ключи от трехкомнатной квартиры:

– Заявление на получение жилья подал папа в 2008 году по категории «Неполная семья», а в 2014-м, когда он скончался, очередь перешла мне. До недавнего времени мы жили вместе с родителями мужа. Благодарим акиматы города и области за то, что теперь у нас своя новая просторная квартира.

Темпы строительства жилья в регионе в последние годы значительно выросли. Активно ведется выделение жилья в аренду, а также приоб­ретенного по льготным ипотечным программам. В 2026-м планируется предоставить 200 квартир социально уязвимым группам населения, а также 1 000 квартир в кредит. В настоящее время завершено строительство трех многоэтажных жилых домов на 370 квартир. Ведется конкурсная процедура предоставления этих квартир очередникам. Кроме того, завершено строительство еще двух жилых домов на 248 квартир. В планах руководства областного центра на этот год – предоставить порядка 2 000 квартир по всем видам программ.

На сегодня в Уральске в очереди на жилье зарегистрировано более 27 тыс. граждан.