Праздник, который запомнится надолго

Хорошая новость
7
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске в преддверии Наурыза 43 семьи получили жилье. Шес­тидесятиквартирная пятиэтажка сдана в эксплуатацию в чистовой отделке в активно застраивающемся микрорайоне Акжайык. Новоселами стали очередники из социально уязвимых категорий населения.

фото автора

В торжественной обстановке ключи от квартир им вручил аким области Нариман Турегалиев. Он подчеркнул, что обеспечение населения области жильем – одно из приоритетных направлений государственной политики.

– С 2023 года на жилищное строительство в области выделено 63 миллиарда тенге, введено в эксплуатацию 3 698 квартир. За последние три года только в селах, исключая районные центры, жилье получили 1 733 семьи. Новое жилье – это начало новой жизни. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и уют! – пожелал глава региона.

Счастливые улыбки, теплые поз­дравления друзей и близких – этот праздник запомнится надолго. Мама четверых детей Ляззат Каримова ждала свое жилье 18 лет. В новой трехкомнатной квартире она будет проживать с тремя младшими детьми. Старшая дочь уже замужем, живет отдельно.

Жанайым Сисенгалиева вместе с суп­ругом и тремя детьми тоже получила ключи от трехкомнатной квартиры:

– Заявление на получение жилья подал папа в 2008 году по категории «Неполная семья», а в 2014-м, когда он скончался, очередь перешла мне. До недавнего времени мы жили вместе с родителями мужа. Благодарим акиматы города и области за то, что теперь у нас своя новая просторная квартира.

Темпы строительства жилья в регионе в последние годы значительно выросли. Активно ведется выделение жилья в аренду, а также приоб­ретенного по льготным ипотечным программам. В 2026-м планируется предоставить 200 квартир социально уязвимым группам населения, а также 1 000 квартир в кредит. В настоящее время завершено строительство трех многоэтажных жилых домов на 370 квартир. Ведется конкурсная процедура предоставления этих квартир очередникам. Кроме того, завершено строительство еще двух жилых домов на 248 квартир. В планах руководства областного центра на этот год – предоставить порядка 2 000 квартир по всем видам программ.

На сегодня в Уральске в очереди на жилье зарегистрировано более 27 тыс. граждан.

#уральск #Наурыз #жилье #новоселье

Золотые лучницы
Пробуждение мира
Заказ к столу доставит Арыстан
Первые в Тагайтае
Пусть в зале не смолкает смех!
Греческий бенефис Ерекешевой
Исчезающий источник жизни
Резонансное ДТП
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Воспитывать чемпионов
Вручены ключи
Встречают праздник добрыми делами
Школа искусств открылась в селе

