Праздник с перчинкой

Общество
29
Самат Бейсембаев

В Астане сотрудники полиции в преддверии новогодних праздников провели профилактический рейд по торговым точкам,
где реализуют пиротехнические изделия.

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В Новый год сполна хочется ощутить атмосферу этого праздника. Оливье на столе, за окном хлопья снега... И, конечно же, как без салюта в полночь? Но настроение настроением, а про безопасность забывать и уж тем более пренебрегать ею не стоит.

В преддверии торжества сотрудники столичного департамента полиции вышли в очередной рейд по предотвращению фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также проверке их качества, способа хранения, учета, перевозки. Оперативно-профилактическое мероприятие так и называется – «Пиротехника», оно началось 25 декабря и продлится до 3 января.

Корреспонденту «Казправды» удалось стать участником одной из таких групп, пройтись с сотрудниками по местному Центральному рынку, увидеть, как проходит процесс выявления нарушителей правопорядка.

Как выяснилось, всего по городу имеется около 80 точек, где реализация пиротехники разрешена официально. В основном это контейнеры: в случае возникновения возгорания такую «коробку» можно быстро запереть, минимизировав опасность для окружающих.

– Особое внимание уделяется профилактике травматизма при использовании пиротехнических средств несовершеннолетними, – рассказал начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов. – В этой связи в школах проводится разъяснительная работа по пресечению фактов использования несертифицированной продукции. Необходимо отметить, что пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серь­езный вред здоровью человека.

К сожалению, несмотря на все профилактические меры, чрезвычайные ситуации происходят из года в год. Не так давно, например, в новогоднюю ночь в Астане неосторожное обращение с фейерверками послужило причиной пожара в многоэтажке. По словам очевидцев, петарда залетела на балкон. К счастью, в этот момент в квартире никого не оказалось, никто не пострадал.

В другом случае, также из-за несоблюдения техники безопасности, двое подростков вместе с отцом получили травмы. Благо отделались только слабыми ожогами.

В целях безопасности необходимо покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильо­нах, у лиц, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности. Всего на сегодня свыше 40 юридических лиц имеют право на реализацию пиротехнических изделий.

Нарушителям грозит наказание.

– Хотелось бы обратиться к граж­данам и предупредить, что за незаконную торговлю пиротехническими изделиями предусмот­рена административная ответственность несколькими статьями Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, – отметил подполковник полиции Азамат Амен. – За торговлю товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 86 250 тенге (25 МРП). Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок, влечет штраф в размере 69 тысяч тенге с конфискацией пиротехнических изделий.

Нам, кстати, удалось стать свидетелями одного из перечисленных правонарушений. Продавец выставил свои «игрушки» прямо на улице. В итоге на него составили протокол, выписали штраф.

– При приобретении пиротехники для предстоящих праздников рекомендуем уделить внимание выбору только сертифицированных изделий с учетом класса опасности. Важно отметить, что продукция бытового назначения не должна превышать III класс опасности, необходимо строго следовать инструкции по безопасному обращению с изделиями, – предупредил председатель Комитета техничес­кого регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев.

#Астана #полиция #профилактика #рейд #Новый год #пиротехника

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