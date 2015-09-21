Праздник в этноусадьбах

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Здесь на территории природно-ландшафтного музея-заповедника под открытым небом расположились усадьбы – русская, украин­ская, белорусская, польская, армянская, чеченская, еврейская, корейская и другие. Архитектурный облик в общей сложности 17 этнических строений воспроизводит дух эпохи ХVIII–ХХ столетий прошедшего тысячелетия.
До недавнего времени не хватало лишь грузинского дома, но и его строительство завершили нынешней весной. В итоге усадьба получилась впечатляющей: с высокой башней и каменным забором, входную группу которого украшают выгравированные изображения сцен исторического прошлого грузинского народа.
Возле каждого дома представители этнокультурных объединений ВКО солнечным сентябрьским днем встречали гостей праздника песнями, танцами и, как говорится, хлебом-солью.
– Посмотрите на эти куклы, которые символизируют собой семью, – эмоционально приглашала к выставке руководитель белорусского этнокультурного объединения Нина Прищепчик. – Мы приобщаем подрастающее поколение к истории и культуре народа с помощью прикладного искусства и, конечно же, посредством изучения родного языка, – говорит она.
Аппетитными галушками угощали украинцы, белорусы – ароматными драниками, грузины – сочными хинкали, корейцы – вкусными пигоди. В числе гостей был и глава региона Даниал Ахметов, который обошел все этнические усадьбы и поблагодарил за радушный прием их хозяев.
Немало ярких эмоций доставил всем концерт, ставший апофеозом праздника, символизирующего единство и согласие народа страны. Принимали в нем участие победители областных и республиканских языковых конкурсов, лучшие танцевальные коллективы региона и даже корейские стажеры, обучающиеся на факультете иностранных языков ВКГУ им. С. Аманжолова.
На сегодня в регионе проживают 105 этносов, действуют 9 домов дружбы. Ноу-хау восточноказахстанцев – Школа возрождения языков и культуры народа Казахстана. Благодаря чему в областном центре и районных центрах на протяжении многих лет действуют этнические языковые курсы.
– Все учителя являются носителями языка, – рассказывает Гульжазира Габдуллина, директор вышеназванной школы. – У нас функционируют в общей сложнос­ти 42 группы, в которых слушатели изучают родной язык.
К началу нового учебного года в регионе разработана Программа развития полиязычия на 2015–2018 годы.
– Ее главной целью в соответствии с поручением Главы государства является повышение качества обучения казахскому, английскому и русскому языкам, – говорит аким области Даниал Ахметов. – Прог­рамма предполагает поэтапный переход общеобразовательных школ области к единым учебникам и методическим пособиям.
Примечательно, что стимулировать педагогов будет специально разработанная система материального поощрения учителей английского, казахского (в русских классах) и русского (в казахских классах) языков. Оценка их труда будет произ­водиться по результатам ЕНТ.

