Праздник в новой квартире

Хорошая новость
2
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве в честь 30-летия Конституции страны состоялась церемония вручения ключей от одноэтажных типовых домов, введенных в эксплуатацию в чистовой отделке. Новоселье справили 42 семьи горожан, в том числе многодетные и малоимущие граждане, дети-сироты.

фото пресс-службы акимата Конаева

Поздравив земляков с наступающим праздником, аким областного центра Асхат Бердиханов отметил, что в городе продолжается планомерная работа по обеспечению населения доступным жильем. Ежегодно сотни семей конаевцев обретают долгожданную крышу над головой. В ближайших планах – строи­тельство 72 многоквартирных домов общей площадью 161 тыс. кв. м.

– Нынешний год насыщен знаменательными датами – мы отмечаем 30-летие Конституции, 80-летие Великой Победы, юбилеи выдающихся казах­станских деятелей, – подчеркнул градоначальник. – Отрадно, что эти знаковые события совпадают с важным этапом в вашей жизни. Пусть под обретенным вами шаныраком всегда царят мир, достаток, уют и согласие! Пусть счастливых моментов в вашей жизни будет еще больше!

В ответном слове новосел Динара Таур­баева, воспитывающая двоих детей с ограниченными возможностями, выразила благодарность руководству страны и области за постоянное внимание к проблемам со­граж­дан.

– Радость переполняет наши серд­ца! – поделилась Динара, несколько лет стоявшая в очереди на улучшение жилищных условий. – Мы ждали этого дня с большим волнением.

По данным местных властей, в целом по Алматинской области в очереди на жилье стоят 39,5 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. жителей Конаева. Большинство из них – представители социально уязвимых слоев. С целью решения жилищной проб­лемы граж­дан ведется строительство многоквартирных арендных и кредитных домов, осуществляется покупка квартир на первичном и вторичном рынках жилья за счет госбюджета.

#жилье #Конаев #новоселье

