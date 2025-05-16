Племенные костанайские скакуны, на которых выступили столичные конники, произвели небывалый фурор в ходе международного марафона-байге «Ұлы дала жорығы», завершившегося в Алматинской области

фото Али Галыма

Напомним, в масштабном этноспортивном мероприятии приняли участие команды из 13 регионов Казахстана, а также Венгрии, Ирана, Кыргызстана, России и ЮАР. Маршрут общей протяженностью 500 км был разделен на 5 этапов, каждый по 100 км. О сложности турнира говорит такой факт: до финиша сумели добраться лишь 5 из 19 команд-участниц.

Острая борьба за награды первенства развернулась между шабандозами Астаны, областей Мангистауской и Улытау, а также их соперниками из Кыргызстана. По результатам всех пяти этапов чемпионами стали столичные конники, опередившие больше чем на час серебряных призеров – кыргызстанцев и команду Улытау, занявшую третье место.

По оценкам специалистов-коневодов, громадную роль в этом успехе сыграли выносливость костанайской породы лошадей, а также личное мастерство и тактическая грамотность наездников, выступивших под руководством опытного капитана Алтая Бименова.

Поздравив победителей и призеров скачек, организаторы – представители Ассоциации национальных видов спорта, федерации JORYQ, партии «Amanat» и ­акимата Алматинской области – отметили, что марафон-байге «Ұлы дала жорығы» объединил сильнейших наездников Казахстана и зарубежных стран, став символом преемственности поколений, силы духа и уважения к национальным традициям. Марафон-байге, прославивший дух Великой степи, станет одним из ключевых событий спортивного и культурного календаря республики.