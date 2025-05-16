Празднуют победу шабандозы Астаны

Спорт
31
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Племенные костанайские скакуны, на которых выступили столичные конники, произвели небывалый фурор в ходе международного марафона-байге «Ұлы дала жорығы», завершившегося в Алматинской области

 

фото Али Галыма

Напомним, в масштабном этноспортивном мероприятии приняли участие команды из 13 регионов Казахстана, а также Венгрии, Ирана, Кыргызстана, России и ЮАР. Маршрут общей протяженностью 500 км был разделен на 5 этапов, каждый по 100 км. О сложности турнира говорит такой факт: до финиша сумели добраться лишь 5 из 19 команд-участниц.

Острая борьба за награды первенства развернулась между шабандозами Астаны, областей Мангистауской и Улытау, а также их соперниками из Кыргызстана. По результатам всех пяти этапов чемпионами стали столичные конники, опередившие больше чем на час серебряных призеров – кыргызстанцев и команду Улытау, занявшую третье место.

По оценкам специалистов-коневодов, громадную роль в этом успехе сыграли выносливость костанайской породы лошадей, а также личное мастерство и тактическая грамотность наездников, выступивших под руководством опытного капитана Алтая Бименова.

Поздравив победителей и призеров скачек, организаторы – представители Ассоциации национальных видов спорта, федерации JORYQ, партии «Amanat» и ­акимата Алматинской области – отметили, что марафон-байге «Ұлы дала жорығы» объединил сильнейших наездников Казахстана и зарубежных стран, став символом преемственности поколений, силы духа и уважения к национальным традициям. Марафон-байге, прославивший дух Великой степи, станет одним из ключевых событий спортивного и культурного календаря республики.

#марафон #байга #Ұлы дала жорығы

Популярное

Все
«Кайрат» – чемпион!
Четыре «золота» и курс на омоложение
Ужас, какие милые
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
Танцы для тех, кто молод душой
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Воспитывать четвероногого надо с умом
«Летает» лучше взрослых
Лето – это маленькая жизнь
Празднуют победу шабандозы Астаны
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
От брони до боеприпасов
Подвиг на все времена
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Сборная Нацгвардии МВД РК завоевала серебро на Международно…
Состоялся III юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
56 побед Александра Наумова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]