Правительство , Экономика
Предложения по демонополизации гражданской авиации рассмотрели в Правительстве
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Участники рассмотрели вопросы законности отчуждения ряда государственных активов в сфере телекоммуникации, а также предложения по демонополизации гражданской авиации и автобусных перевозок (сферы общественного транспорта).
По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений государственным органам.