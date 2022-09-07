Предложения по демонополизации гражданской авиации рассмотрели в Правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Участники рассмотрели вопросы законности отчуждения ряда государственных активов в сфере телекоммуникации, а также предложения по демонополизации гражданской авиации и автобусных перевозок (сферы общественного транспорта).

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений государственным органам.