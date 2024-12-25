Предновогодние рейды устроила полиция продавцам пиротехники

Эксперты рекомендовали покупать пиротехнику только в спецмагазинах с сертификатами, проверять срок годности

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии новогодних праздников в Астане начались рейдовые проверки ДП и ДЧС мест торговли пиротехническими изделиями, которые продлятся по 3 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Рейды охватывают рынки, магазины и торговые павильоны, где ведется продажа пиротехнических изделий.

«Мы призываем жителей столицы соблюдать элементарные правила безопасности при использовании пиротехники. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить праздничное настроение», — отметили в полиции.

Чтобы избежать рисков при использовании пиротехники, эксперты рекомендуют покупать изделия только в специализированных магазинах с сертификатами, проверять срок годности, запускать фейерверки на расстоянии не менее 50 метров от зданий и деревьев, не использовать их в ветреную погоду.

Специалисты отмечают, что в предновогодний период число пострадавших от неправильного использования пиротехники значительно возрастает. Только в 2023 году в столице было зарегистрировано несколько десятков случаев травм и пожаров, связанных с пиротехникой.

Всего с начала года в Астане проведено 19 внеплановых проверок, наложено адмштрафов на сумму 13,3 млн тенге. Из них взыскано 11,8 млн тенге.