Предновогодние рейды устроила полиция продавцам пиротехники

Столица , Закон и Порядок
195
Гульмира Кунапия
корреспондент

Эксперты рекомендовали покупать пиротехнику только в спецмагазинах с сертификатами, проверять срок годности

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии новогодних праздников в Астане начались рейдовые проверки ДП и ДЧС мест торговли пиротехническими изделиями, которые продлятся по 3 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Рейды охватывают рынки, магазины и торговые павильоны, где ведется продажа пиротехнических изделий. 

«Мы призываем жителей столицы соблюдать элементарные правила безопасности при использовании пиротехники. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить праздничное настроение», — отметили в полиции.

Чтобы избежать рисков при использовании пиротехники, эксперты рекомендуют покупать изделия только в специализированных магазинах с сертификатами, проверять срок годности, запускать фейерверки на расстоянии не менее 50 метров от зданий и деревьев, не использовать их в ветреную погоду. 

Специалисты отмечают, что в предновогодний период число пострадавших от неправильного использования пиротехники значительно возрастает. Только в 2023 году в столице было зарегистрировано несколько десятков случаев травм и пожаров, связанных с пиротехникой.

Всего с начала года в Астане проведено 19 внеплановых проверок, наложено адмштрафов на сумму 13,3 млн тенге. Из них взыскано 11,8 млн тенге.

#торговля #рейд #Новый год #пиротехника

Популярное

Все
Все лучшее – детям!
Финансовая грамотность растет
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Социальная поддержка населения в цифрах
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Жизнь после паводка
На Алаколь за счет государства
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Глубинка становится ближе
Холодец
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Дармовщине приходит конец
Что нам стоит парк застроить?
«Шабыт» – ода вдохновению
Успехи казахстанцев на мировых кортах
В ряде спортивных федераций сменились руководители
В Жамбылской области увеличены объемы аграрного экспорта
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
«Языковой караван» сплачивает
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
От Чиангмая до Астаны
Токаев высказал соболезнования Макрону
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Два «золота» за два дня
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

Почти 60 млн тенге ушли к мошеннику через фирму-однодневку …
Киберпол задержал иностранца с SIM-боксом в Алматы
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Что нам стоит парк застроить?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]