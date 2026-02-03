Средства из республиканского бюджета предназначены для поддержки сельского предпринимательства. Их направят на финансирование более тысячи проектов, что позволит создать порядка 1 400 новых рабочих мест. Программа предусматривает предоставление льготных кредитов при обязательном создании постоянных рабочих мест.

За последние три года в регионе создано более 4 200 рабочих мест. По программе «Ауыл аманаты» профинансировано около 3 900 проектов на сумму свыше 30 млрд тенге. Построе­но 513 тепличных комплексов, поголовье скота увеличено на 74 тыс. голов, начали работу 39 перерабатывающих предприятий.

В случае нарушения условий финансирования средства подлежат возврату. В результате жесткого контроля в оборот уже возвращены 4,8 млрд тенге, использованных не по назначению. Эти деньги направлены на повторное финансирование проектов сельских предпринимателей.