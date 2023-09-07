Предпринимателей сразу штрафуют, вместо предупреждения – сенатор Лукин

Парламент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На пленарном заседании депутат высказался о нарушениях прав казахстанских предпринимателей.

Фото пресс-службы Сената

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сенатор Андрей Лукин озвучил проблему, которая касается деятельности ветеринарной инспекции в отношении предпринимателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Так, во время встреч с предпринимателями в регионах, Андрею Лукину рассказали об имеющихся фактах нарушения прав бизнесменов и наличии недоработок в деятельности ветеринарной инспекции. В частности, неурегулированным является вопрос возмещения расходов предпринимателей при отборе проб образцов продукции животного происхождения. Такой отбор проб проводят для мониторинга безопасности продукции.

«Вопреки указанным требованиям кодекса в Правилах отбора проб перемещаемых объектов и биологического материала выплаты расходов, связанных с отбором образцов продукции, предпринимателям не предусмотрены. В результате ветеринарные инспекторы вынуждены просить предпринимателей на безвозмездной основе выдать образцы либо приобретать их за свой счет. Указанная проблема имеет повсеместный характер, о чем свидетельствуют проведенные встречи с населением во время выезда депутатов в регионы», - сказал сенатор.

Кроме того, депутат рассказал о нарушении прав предпринимателей в рамках рассмотрения административных материалов. В соотвествии с законом должностное лицо, применяющее административное взыскание, обязано применить меру взыскания в виде предупреждения. Однако ветеринарными инспекторами отдельных областей предприниматели привлекаются к штрафу, вместо предупреждения.

В этой связи, сенатор Лукин предложил главе Кабмина рассмотреть вышеуказанные вопросы, а также предложил пути решения данных проблем.

«Предлагаю прекратить незаконную практику отбора проб образцов продукции животного происхождения без выплаты расходов
предпринимателям, внести поправки в Правила отбора проб в части возмещения расходов субъектов бизнеса при отборе проб на объектах внутренней торговли, неукоснительно соблюдать права предпринимателей в ходе рассмотрения административных
материалов», - озвучил Андрей Лукин.

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