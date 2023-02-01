Предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению

Сотрудники Департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Абайской области выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны «тепловиков», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Изучая обращения бизнесменов, борцы с коррупцией установили, что ГКП «Теплокоммунэнерго» на протяжении двух лет неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение строительных сооружений к теплоснабжению Семея.

«Основанием для отказа послужило якобы отсутствие пропускной способности городской тепловой сети. При этом в ходе изучения материалов выявлено, что Теплокоммунэнерго выдавало разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже», – выявили в Антикоре.

Антикоррупционная служба провела выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями, и через 2 дня Теплокоммунэнерго выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению.