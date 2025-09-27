Председатель АДГС: Принципы честности и справедливости в деятельности госаппарата играют ключевую роль

Общество
106

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай провел встречу с государственными служащими и молодежью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: АДГС

В ходе встречи с областным активом председатель агентства остановился на мерах, реализуемых в соответствии с поручением Главы государства по формированию человекоориентированного сервисного государственного аппарата.

Обсуждены вопросы защиты прав получателей государственных услуг, сокращения бюрократии в государственном аппарате, цифровизации кадровых процессов, упрощения порядка поступления на государственную службу, а также предупреждения причин и условий, способствующих коррупции.

Дархан Жазықбай в своем выступлении отметил, что «продвижение принципов честности и справедливости в деятельности государственного аппарата играет ключевую роль в формировании системы, которая будет служить народу добросовестно и справедливо».

Председатель агентства также встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва и Регионального кадрового резерва. На встрече он подчеркнул: 

«Жители области ожидают от вас креативности и новых подходов в решении актуальных проблем региона. Ваши идеи и проекты станут основой больших перемен и улучшения качества жизни. Важно оправдать доверие народа». 

При этом Дархан Жазықбай особо отметил, что члены резерва должны обладать не только знаниями, но и высокими нравственными качествами.

Кроме того, председатель Агентства встретился со студентами Кызылординского университета имени Коркыт Ата и слушателями школы молодых государственных служащих, рассказав им о возможностях, которые открывает государственная служба для молодежи.

Сегодня, благодаря принятым мерам по максимальному упрощению поступления на государственную службу, 588 выпускников вузов, окончивших обучение с высоким показателем (GPA не ниже 3,33), уже работают на низовых должностях в районных и сельских местностях без прохождения конкурса. Из них 20 человек были приняты на государственную службу именно в Кызылординской области.

В завершение рабочей поездки в Кызылординскую область председатель Агентства дал интервью программе «Elgeqyzmet» телеканала «QYZYLORDA», где рассказал о планах по дальнейшему развитию государственной службы.

#госслужба #Кызылординская область #молодежь #АДГС

