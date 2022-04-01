В Жамбылской области с рабочей поездкой находится делегация Федерации профсоюзов РК во главе с Председателем Сатыбалды Даулеталиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Медиацентр федерации.

В рамках визита Председатель ФПРК принял участие в заседании региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Рассказывая о развитии социально-трудовых отношений в регионе, начальник управления инспекции труда акимата Жамбылской области Ернар Есиркепов отметил, что с начала года на предприятиях проведено 30 проверок, в ходе которых выявлено 11 нарушений трудового законодательства. По данным фактам приняты административные меры. По словам спикера, в рамках реализации Дорожной карты с начала года 414 работодателей повысили зарплату более 38 тысяч работников в среднем на 26 процентов.

«Однако, несмотря на повышение заработной платы работникам филиалов АО «Казахтелеком», АО «Казпочта» и НК «Казахстан Темир Жолы», оплата труда сотрудников этих предприятий по-прежнему остается самой низкой в регионе. Пользуясь визитом Председателя Федерации профсоюзов, просим рассмотреть этот вопрос на Республиканской трехсторонней комиссии», - сказал Ернар Есиркепов.

В свою очередь, председатель Территориального объединения профсоюзов Жамбылской области Баглан Карашолаков отметил важность объединения усилий социальных партнеров по дальнейшему эффективному развитию социально-трудовых отношений, в частности, по недопущению производственного травматизма, развитию коллективно-договорных отношений, расширению охвата профсоюзным членством.

В этой связи аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев напомнил о своем поручении социальным партнерам: совместно с Профцентром на районном уровне проводить разъяснительную работу на предприятиях и в организациях по созданию профсоюзных организаций.

Обращаясь к членам региональной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул необходимость совместных действий всех сторон социального партнерства по улучшению благосостояния работников предприятий. По его информации, из 79 зарегистрированных в прошлом году трудовых конфликтов только на 31 предприятии присутствовали профсоюзы.

«Присутствие профсоюзов при разрешении трудовых споров обеспечивает достижение благоприятного результата для всех сторон конфликта при соблюдении необходимых правовых процедур», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.