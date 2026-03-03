Встреча спикера Сената Маулена Ашимбаева с общественностью области Жетiсу под названием «Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития» состоялась сегодня в Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Центральной темой стало обсуждение норм новой Конституции с фермерами, рабочими, активной молодежью, депутатами маслихатов и представителями этнокультурных объединений.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и представителями региональной Ассамблеи народа Казахстана председатель Сената акцентировал внимание на том, что 15 марта казахстанцам предстоит принять важное решение на референдуме. По его словам, конституционная реформа имеет стратегическое и историческое значение для устойчивого развития страны, укрепления демократических принципов и комплексного обновления политической системы. Предлагаемые изменения, являющиеся логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны, направлены на формирование современной эффективной модели государственного управления и обеспечение последовательной трансформации институтов власти.

«Республиканский референдум по новой Конституции – это исторический этап в реализации курса Главы государства Касым-Жомарта Токаева на глубокую и системную модернизацию страны. Принятие ключевых решений о будущем Казахстана с опорой на волеизъявление граждан является наглядным подтверждением приверженности принципам демократии. Приоритетная задача конституционной реформы заключается в укреплении Независимости и повышении благосостояния граждан. В этой связи в проекте нового Основного закона особое внимание уделено верховенству закона и правопорядка, защите прав и интересов граждан, а также устойчивому развитию страны», – сказал Маулен Ашимбаев.

В условиях глобальных вызовов и международной турбулентности, как отметил спикер Сената, особую значимость приобретает модернизация правовых основ государства, позволяющая стране эффективно адаптироваться к современным мировым тенденциям и последовательно укреплять нормативно-правовую систему.

В проекте Конституции чётко зафиксированы ключевые ориентиры дальнейшего развития – человеческий капитал, укрепление государственности, Независимости и суверенитета, а также сохранение внутриполитической стабильности и общественного согласия.

«Главной особенностью новой Конституции является человекоцентричность – внимание к правам и интересам граждан становится ключевым элементом государственной политики. В проекте Основного закона права человека рассматриваются не как декларативные положения, а в качестве ключевого принципа и конкретных задач, включая доступ к качественному образованию, эффективной системе здравоохранения, социальной защите и возможностям для реализации личного потенциала. Считаю важным подчеркнуть, что практическая реализация этих принципов предусматривает участие всех институтов: Курултая, Правительства, акиматов, маслихатов и представителей гражданского общества. Эти шаги отражают общую ответственность за благополучие нашей страны», – сказал председатель Палаты.

Обсуждая участие молодежи в реализации реформ, спикер Сената отметил важность активности и вовлеченность молодежи в конституционные процессы. По его словам, эффективность реформ неразрывно связана с профессионализмом молодых специалистов. В данном контексте молодежь проявила высокий интерес к деятельности общественных проектов и экспертных площадок при Сенате, ориентированных на подготовку аналитиков нового поколения, включая Клуб экспертов и Школу аналитики.

В рамках поездки в регион председатель Палаты встретился также с рабочими предприятий и аграриями. На повестке обсуждения в крестьянском хозяйстве «Хильниченко и К» – насущные вопросы инклюзии, межэтнического согласия и продовольственной безопасности. Маулен Ашимбаев подчеркнул, реализация созидательных идей в регионах напрямую способствует воплощению концепции Справедливого Казахстана, обеспечивая социальную справедливость и стабильное развитие экономики.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев придает особое значение динамичному развитию сельского хозяйства. Благополучие страны неразрывно связано с успехами данной отрасли. Прогресс в этом направлении – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны. Сегодня в этой и других сферах проводятся системные преобразования. Предлагаемые изменения направлены на устойчивое развитие Казахстана, повышение качества жизни граждан, благополучие нынешнего и будущих поколений. Область Жетысу – один из важнейших сельскохозяйственных, индустриальных, научных и экономических центров страны. Сегодня ваши предприятия продолжают эту славную традицию, становясь реальными драйверами роста и инноваций», – отметил он, обращаясь к участникам встречи.

Кроме того, парламентарии ознакомились с инфраструктурой спортивно-реабилитационного комплекса «Асар» и деятельностью завода по производству промышленных аккумуляторов «ASMA Industrial ltd».