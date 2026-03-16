Председатель ЦИК Кыргызстана: Референдум в Казахстане прошёл при высокой активности граждан

Референдум
135
Айман Аманжолова
корреспондент

Республиканский референдум в Казахстане прошёл при высокой активности граждан и организованной работе избирательных комиссий. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Конституция – это основа стабильности и мирной жизни в стране. Её главный принцип – источник власти находится в руках народа. Поэтому будущее государства определяет сам народ. Это – ключевой принцип демократического общества», – сказал Шайназаров.

Он отметил, что в Казахстане была проведена масштабная подготовительная работа перед проведением референдума.

По словам международного наблюдателя, в день голосования на участках ощущалась особая атмосфера, а граждане проявляли активность и заинтересованность в происходящих процессах.

«На посещённых мною участках настроение людей было приподнятое. Избиратели активно участвовали, показывая, что им не безразлично будущее страны. На участках ощущалась праздничная атмосфера», – отметил он.

В завершение председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поздравил народ Казахстана с проведением референдума и пожелал стране стабильности и дальнейшего развития.

 

#наблюдатели #голосование #Кыргызстан #референдум

Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
15 марта – День Конституции
86,7% граждан проголосовали за новую Конституцию - данные exit-poll от Института евразийской интеграции
По пути реформ
Ответственность за судьбу страны – дело общее
Пример солидарности, патриотизма, ответственности за судьбу Родины
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
Для активной социализации созданы все условия
На участки шли целыми семьями
Важен каждый голос
Автограф чемпиона и селфи со звездой
Причастность к судьбе страны
Диалог в режиме нон-стоп
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные реформы Президента
Вдвойне особенный день
Голос поколения
В Алматы перекроют улицы в преддверии празднования Наурыза
Добрые дела меняют судьбы
Объявлены победители премии «Оскар - 2026»
Духовная идентичность казахского народа
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Референдум стал важным общественно-политическим событием дл…
Казахстанцы проявили высокую гражданскую ответственность на…
Глава ЦИК Таджикистана поделился впечатлениями о референдум…
Представитель Мьянмы: Опыт референдума в Казахстане может б…

