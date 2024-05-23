В Азербайджане прошло заседание рабочей группы по железнодорожному транспорту в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В мероприятии приняли участие страны-участники ЦАРЭС - Казахстан, Азербайджан, Грузия, Китай, Монголия, Афганистан, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Программа регионального сотрудничества нацелена на расширение торговли в регионе, реализацию региональных проектов в области транспорта и развитие экономических коридоров.

На заседании стороны обсудили вопросы дальнейших перспектив развития коридоров, расширения инфраструктуры, взаимодействие железных дорог с морскими портами и терминалами, прохождение процедур пропуска грузов на межгосударственных стыках и цифровизации.

В этом году председательство в ЦАРЭС перешло от Грузии к Казахстану.

Также в ведомстве напомнили, что по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров, 5 из них — железнодорожные.

В июне 2023 года Казахстан стал полноправным членом Института ЦАРЭС. Ранее республика имела статус наблюдателя в этой организации.