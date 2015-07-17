Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Ержану хаджи Малгажыулы

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Поздравляю вас и всех правоверных мусульман Республики Казахстан с праздником Ораза айт. Его наступление знаменует завершение священного для всех последователей ислама месяца Рамадан.
Праздничный день подводит итог тридцатидневному периоду воздержания и самоограничения. По древнему обычаю пост отмечается добрыми делами, особой заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. Соблюдение религиозных предписаний Рамадана напрямую связано с идеями нравственного совершенствования личности и укрепления традиционных идеалов семьи, добрососедства и любви к Отечеству.
Выступая перед делегатами V Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в июне нынешнего года, Глава государства Нурсултан ­Назарбаев, в частности, отметил: «Главные даты исламского и христианского календарей – общие праздники всех казахстанцев. Мы все вместе созидаем новую страну, где нет места раздору и распрям». Воистину много столетий на просторах Великой степи мирно жили и мусульмане, и христиане, люди разных нацио­нальностей и культур, взаимно поддерживая друг друга, укрепляя страну, возделывая и облагораживая землю, защищая родные края, строя общие планы.
Дай Бог, чтобы и впредь освященное многовековой историей межэтническое и межконфессиональное согласие сохранялось и развивалось многие лета на благословенной земле Казахстана.
Искренне желаю вам, уважаемый муфтий хазрет, и всем мусульманам нашей страны здоровья, мира, благополучия, благословенных успехов и помощи Божьей в трудах на благо Казахстана!
С уважением и благопожеланиями глава митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан Александр, митрополит Астанайский и Казахстанский

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