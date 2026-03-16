Комиссар Союзной избирательной комиссии Республики Союз Мьянма Тан Хтут Тейн отметил высокий интерес граждан к обсуждению конституционных изменений и заявил, что опыт проведения референдума в Казахстане может быть полезен для других стран.

По его словам, миссия наблюдателей внимательно следила за общественной реакцией и уровнем вовлеченности граждан в обсуждение конституционных изменений.

«Я хотел бы обсудить несколько аспектов, касающихся этого процесса. Мы отметили, что общественное обсуждение сопровождалось активным интересом со стороны граждан. Люди проявляли большой интерес к этим изменениям и к тому, каким образом новая Конституция может служить наилучшим интересам государства», – отметил Тан Хтут Тейн.

Он подчеркнул, что обсуждение будущего страны через конституционные изменения является важным элементом развития государства.

«Есть надежда, что такие процессы помогут проложить путь к лучшему будущему для страны», – сказал представитель избирательной комиссии Мьянмы.

По его словам, участие в международной миссии наблюдателей позволило получить ценный опыт, который может быть использован в дальнейшем.

«Мы получили много уроков и намерены использовать этот опыт в нашей стране», – добавил Тан Хтут Тейн.

В завершение он поблагодарил казахстанскую сторону за приглашение принять участие в международном наблюдении за проведением референдума и отметил важность обмена опытом между странами в сфере избирательных процессов.