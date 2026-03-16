Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений при проведении республиканского референдума в Казахстане. Об этом на пресс-конференции заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Наталья Бударина, передает корреспондент Kazpravda.kz

По её словам, процедуры голосования и организации референдума соответствовали законодательству Казахстана.

«Никаких малейших замечаний о нарушениях высказать просто нет возможности, потому что все процедуры проводились в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Мне кажется, это достаточно очевидно, когда всё это видишь. На самом деле за этим стоит колоссальная работа системы комиссий референдума под руководством Центральной комиссии и, безусловно, тех органов, которые обеспечили, чтобы все процедуры и возможности для голосования были доступны гражданам на максимально высоком уровне», – сказала Бударина.

Она подчеркнула, что результаты голосования свидетельствуют о высокой гражданской ответственности казахстанцев.

«Свидетельство этому мы видим в результатах. Это говорит о том, насколько ответственны граждане, которые участвуют в этих процессах. Это говорит о том, насколько максимально были обеспечены возможности для голосования, в том числе благодаря широкой информационной и разъяснительной работе со стороны комиссий о порядке и процедурах голосования. Ещё раз подчеркну – все это было максимально полностью обеспечено», – отметила представитель ЦИК России.

Бударина также обратила внимание на атмосферу на избирательных участках.

«Отдельно хотела бы отметить, что на участках была очень доброжелательная атмосфера. Это видели участники референдума и наблюдатели. Даже несмотря на то, что иногда приходилось постоять в очередях, все проходило в очень дружелюбной обстановке», – добавила она.

По словам международного наблюдателя, проведённая работа позволила обеспечить прозрачность и доступность голосования для граждан Казахстана.