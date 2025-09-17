Представители казахстанских НПО обсудили Послание Президента

За строкой Послания
3
Дана Аменова
специальный корреспондент

В столице состоялась встреча представителей неправительственных организаций, посвящённая обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Центр поддержки гражданских инициатив

По информации Центра поддержки гражданских инициатив, цель мероприятия – определить роль гражданского общества в реализации задач, обозначенных в Послании, а также выработать предложения по дальнейшему вовлечению НПО в общественные процессы.

В ходе обсуждения участники отметили значимость инициатив Президента в сфере поддержки молодежи, защиты прав граждан, развития регионов, экологии и интеллектуального потенциала страны.

Представители организаций подчеркнули, что Послание задаёт чёткие ориентиры для диалога государства и общества, а НПО готовы внести свой вклад в его практическую реализацию.

Поддержка прав и свобод граждан, как было подчеркнуто в Послании Президента, является фундаментом сильного государства.

«Послание Президента определяет ключевые приоритеты для будущего Казахстана. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало в достижении этих целей. Особенно значимо, что акцент сделан на верховенстве закона и защите прав человека, ведь это напрямую влияет на доверие общества к государственным институтам», – отметила директор ОФ «Human Rights Lawyers» Ляззат Ракишева.

Особое внимание в Послании уделено развитию регионов и созданию новых возможностей для сельской молодежи.

«Особое внимание нужно уделить развитию проектов в регионах и поддержке сельской молодежи. В Послании обозначены меры по повышению качества инфраструктуры, созданию рабочих мест и развитию агропромышленного комплекса. Всё это даёт шанс молодёжи в сёлах реализовывать себя на родной земле», – подчеркнул директор ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нұрас Ералы.

В Послании также обозначена задача по развитию человеческого капитала и интеллектуального потенциала страны.

«Для Казахстана крайне важно развивать собственные интеллектуальные продукты и усиливать роль отечественных специалистов. Президент подчеркнул значение качественного образования, науки и инноваций как основы конкурентоспособности страны. Это направление открывает возможности для новых идей и стартапов», – заявила руководитель ОСО «Болашақ Қазақстанға» Бибінұр Шербаева.

В формате «Открытого микрофона» НПО также высказали предложения по расширению гражданской активности, повышению качества социальных услуг и развитию инклюзивной среды.

По итогам встречи участники поддержали инициативы Президента и заявили о готовности продолжать работу по укреплению гражданского общества и реализации приоритетов Послания.

Организатором встречи выступил Центр поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства культуры и информации РК. Следует отметить, что Центр является единым оператором государственных грантов для неправительственных организаций в стране.

Ежегодно через данный механизм выделяется более 100 грантов на реализацию социальных инициатив в сферах образования, экологии, молодежной политики, защиты прав граждан и других направлениях, способствующих повышению качества жизни населения и развитию гражданского общества.

#обсуждение #НПО #послание #представители

Популярное

Все
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
О новых горизонтах ахметтану
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
Новый взгляд на старые фасады
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Первый IQ Test Center
Сельское хозяйство – стратегический актив
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Работа для настоящих мужчин
Выстрелы в ночной степи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Требуется системная поддержка предпринимательства
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Конкуренция за таланты резко обострится
Успешное развитие начинается с задействования внутренних ре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]