Фото: Центр поддержки гражданских инициатив

По информации Центра поддержки гражданских инициатив, цель мероприятия – определить роль гражданского общества в реализации задач, обозначенных в Послании, а также выработать предложения по дальнейшему вовлечению НПО в общественные процессы.

В ходе обсуждения участники отметили значимость инициатив Президента в сфере поддержки молодежи, защиты прав граждан, развития регионов, экологии и интеллектуального потенциала страны.

Представители организаций подчеркнули, что Послание задаёт чёткие ориентиры для диалога государства и общества, а НПО готовы внести свой вклад в его практическую реализацию.

Поддержка прав и свобод граждан, как было подчеркнуто в Послании Президента, является фундаментом сильного государства.

«Послание Президента определяет ключевые приоритеты для будущего Казахстана. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало в достижении этих целей. Особенно значимо, что акцент сделан на верховенстве закона и защите прав человека, ведь это напрямую влияет на доверие общества к государственным институтам», – отметила директор ОФ «Human Rights Lawyers» Ляззат Ракишева.

Особое внимание в Послании уделено развитию регионов и созданию новых возможностей для сельской молодежи.

«Особое внимание нужно уделить развитию проектов в регионах и поддержке сельской молодежи. В Послании обозначены меры по повышению качества инфраструктуры, созданию рабочих мест и развитию агропромышленного комплекса. Всё это даёт шанс молодёжи в сёлах реализовывать себя на родной земле», – подчеркнул директор ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нұрас Ералы.

В Послании также обозначена задача по развитию человеческого капитала и интеллектуального потенциала страны.

«Для Казахстана крайне важно развивать собственные интеллектуальные продукты и усиливать роль отечественных специалистов. Президент подчеркнул значение качественного образования, науки и инноваций как основы конкурентоспособности страны. Это направление открывает возможности для новых идей и стартапов», – заявила руководитель ОСО «Болашақ Қазақстанға» Бибінұр Шербаева.

В формате «Открытого микрофона» НПО также высказали предложения по расширению гражданской активности, повышению качества социальных услуг и развитию инклюзивной среды.

По итогам встречи участники поддержали инициативы Президента и заявили о готовности продолжать работу по укреплению гражданского общества и реализации приоритетов Послания.

Организатором встречи выступил Центр поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства культуры и информации РК. Следует отметить, что Центр является единым оператором государственных грантов для неправительственных организаций в стране.

Ежегодно через данный механизм выделяется более 100 грантов на реализацию социальных инициатив в сферах образования, экологии, молодежной политики, защиты прав граждан и других направлениях, способствующих повышению качества жизни населения и развитию гражданского общества.