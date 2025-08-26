Злоумышленница, выдавая себя за бизнес-тренера в сфере онлайн-торговли и закупок, привлекала потенциальных клиентов через социальную сеть Instagram, предлагая курсы по обучению онлайн-торговле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После прохождения обучения предлагала слушателям инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход в размере 10% от вложенной суммы. Получив оплату и не выполнив обещанных условий, она прекращала общение с клиентами и скрывалась.

Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимой по 10 эпизодам мошенничества, причинившим ущерб на сумму свыше 50 млн тенге.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Прокуратура города обращает внимание, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.