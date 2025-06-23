Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Об этом сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что требуется принять меры для совершенствования уголовно-исполнительной системы. Три года назад состоялся общенациональный референдум, на котором большинство граждан поддержало поправки в Конституцию. В результате реформы было кардинально переформатировано политическое устройство страны. Масштабные изменения затронули и систему защиты прав человека. Создан Конституционный Суд. Получил конституционный статус и расширенные компетенции Уполномоченный по правам человека. Окончательно отменена смертная казнь. Это в полной мере отвечает гуманистическому духу нашей Конституции, которая провозглашает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями.

«В этом году мы празднуем 30-летие Основного закона. В связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных. Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тысяч осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах. Это большой шаг навстречу оступившимся людям, призванный помочь им быстрее вернуться в общество. Говоря словами аль-Фараби, милосердие – неотъемлемое качество добродетельного народа», - сказал Глава государства.

По его словам, данный акт показывает, что государство не отворачивается от человека, нарушившего закон, а помогает ему встать на путь исправления. Таким образом, в справедливом обществе суд должен быть и справедливым, и гуманным. В то же время надо понимать, что амнистия – это разовая мера, а не системное решение, отметил Президент. Сегодня назрела необходимость в серьезном реформировании уголовно-исполнительной системы. Она должна быть направленна на перевоспитание осужденных, а не просто их изоляцию от общества. Следует внедрять прогрессивные подходы, стимулирующие их к соблюдению ценностей Закона и Порядка и реинтеграции в общество. К примеру, в некоторых странах отбывающие наказание лица могут получить так называемые «кредиты на сокращение сроков заключения», если они не имеют нареканий, проходят обучение, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. Правительству совместно с Генеральной прокуратурой необходимо детально проработать данный вопрос, добавил Глава государства.